Орнитологи подсчитали птиц в калужском заповеднике

16.05.2019 11:47 233

С 17 апреля по 13 мая орнитологи проводили работы по изучению видового состава и учету численности птиц на Южном участке заповедника Калужские засеки.

За это время было отмечено пребывание 118 видов, среди которых 11 пролетных, сообщила пресс-служба нацпарка.

Среди редких видов были зарегистрированы большая белая цапля (пролетная пара), чёрный аист, змееяд, орёл-карлик и другие.

В ходе исследований было обнаружено 22 гнездовья хищных пернатых.

Фото: пресс-служба заповедника «Калужские засеки».