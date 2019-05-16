Картины боровского музея покажут прямо на стенах здания

16.05.2019 08:54 247

В «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая, боровский выставочный центр представит программу «Открытый музей», сообщил новостной портал Obninsk.Name.

В девять часов вечера на стенах здания начнут показывать проекции картин из фондов музея.

Кроме того, в тот же день в Боровске пройдет двухчасовая экскурсия по достопримечательностям города.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.