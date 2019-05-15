Калужанка выплатила 60 тысяч за лечение потерпевшей

15.05.2019 19:18 709

Прокуратура Калуги направила в суд иск о взыскании с местной жительницы суммы, потраченной на лечение пострадавшей по ее вине женщины.

Фонд ОМС сообщил, что больница потратила 60 тысяч рублей на лечение потерпевшей.

Суд удовлетворил исковое требование, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 15 мая.

С осужденной взыскали сумму расходов, понесенных медучреждением.

Фото: пресс-служба прокуратуры.