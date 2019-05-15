Калужанка выплатила 60 тысяч за лечение потерпевшей

Прокуратура Калуги направила в суд иск о взыскании с местной жительницы суммы, потраченной на лечение пострадавшей по ее вине женщины.
Фонд ОМС сообщил, что больница потратила 60 тысяч рублей на лечение потерпевшей.
Суд удовлетворил исковое требование, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 15 мая.
С осужденной взыскали сумму расходов, понесенных медучреждением.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
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