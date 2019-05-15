Кировских энергетиков оштрафовали за нарушения при эксплуатации котельных

15.05.2019 18:03 315

Кировская прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Кировэнергосервис» и ООО «Кировтеплоэнерго» при эксплуатации котельных.

В частности, кабель в одном из помещений и на фасаде здания не защищен от механических повреждений, не проводится экспертиза электрооборудования по истечении срока службы.

Распределительные устройства, установленные на улице, не имеют замков, препятствующих доступу посторонних лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 15 мая.

Кроме того, не проводится проверка исправности предохранительных клапанов на котлах. Не продлён срок службы оборудования отработавшего ресурс.

По данным фактам были составлены протоколы. Виновные должностные лица организаций были оштрафованы.

Фото: Pixabay.com.