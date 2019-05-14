Дом выгорел дотла на ж/д станции

14.05.2019 08:25 309

В понедельник, 13 мая, вечером загорелся жилой дом на ж/д станции Милятинский завод в Барятинском районе.

Пожарных вызвали на место ЧП в 21:07. Когда они прибыли, то обнаружили, что деревянное строение сгорело практически полностью. Дотушили что осталось 7 спасателей на 2 спецмашинах.

В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.