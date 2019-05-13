Калужские полицейские задержали вора «по горячим следам»

13.05.2019 12:29 62

В калужское отделение полиции обратилась девушка с заявлением о краже ноутбука и мобильного телефона. Ущерб она оценила в 33 тысячи рублей.

Стражи порядка «по горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 13 мая.

В поисках наживы молодой человек зашел в общежитие на Грабцевском шоссе.

На одном из этажей дверь в комнату была не заперта. Злоумышленник зашел в помещение, взял ноутбук с сумкой, iPhone 5S и скрылся.

В ходе беседы с оперативниками мужчина во всем сознался и вернул похищенное.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Гражданину грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.