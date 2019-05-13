Полицейские изъяли почти килограмм гашиша у 26-летнего жителя Медыни

13.05.2019 11:45 175

Крупную партию наркотиков обнаружили полицейские в доме у 26-летнего жителя Медыни, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 13 мая.

У молодого человека изъяли 8 прессованных брикетов гашиша общей массой 800 грамм. А также спичечный коробок с марихуаной весом 1,35 грамм.

Было возбуждено два уголовных дела: «Приготовление к преступлению» и «Незаконное производство наркотических веществ в крупном размере».

На период расследования фигуранта поместили в СИЗО.

Фото: пресс-служба МВД.