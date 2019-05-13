Житель Козельска предстанет перед судом за пьяные похождения

13.05.2019 10:55 168

38-летний житель Козельска, находясь в нетрезвом состоянии, попросил у прохожего закурить. Получив отказ, мужчина избил жертву и забрал мобильник.

После этого гражданин направился к дому своей бывшей сожительницы. Дебошир стал поколачивать машину ее нового кавалера, припаркованную во дворе.

Владелец автомобиля оценил причиненный ущерб в 19 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 13 мая.

В результате, за пьяные похождения, гражданин предстанет перед судом по обвинению в совершении кражи и умышленном повреждении имущества.

Фото: пресс-служба МВД.