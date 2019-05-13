Две мошенницы получали зарплату за несуществующего работника

13.05.2019 10:11 434

Две жительницы Жуковского района предстанут перед судом за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 13 мая.

Женщины трудоустроили «мертвую душу» и исправно получали за несуществующего работника зарплату. Обе они успели присвоить, таким способом, более 134 тысяч рублей.

Гражданкам грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 800 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба МВД.