Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 13 мая
$ 65.23 0.01
73.09 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Две мошенницы получали зарплату за несуществующего работника

13.05.2019 10:11 0 434
Две мошенницы получали зарплату за несуществующего работника

Две жительницы Жуковского района предстанут перед судом за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 13 мая.

Женщины трудоустроили «мертвую душу» и исправно получали за несуществующего работника зарплату. Обе они успели присвоить, таким способом, более 134 тысяч рублей.

Гражданкам грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 800 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба МВД.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Госавтоинспекция проведет акцию «Пешеход» на двух федеральных трассах области 13.05.2019 12:49

Калужские полицейские задержали вора «по горячим следам» 13.05.2019 12:29

Клещи покусали почти 100 человек за прошедшую неделю 13.05.2019 12:16

Полицейские изъяли почти килограмм гашиша у 26-летнего жителя Медыни 13.05.2019 11:45

Автомобилист сбил пешехода в Кирове 13.05.2019 10:56

Житель Козельска предстанет перед судом за пьяные похождения 13.05.2019 10:55

Обнинск отключат от горячей воды для подготовки к зиме 13.05.2019 07:55

Горячая линия по профилактике ВИЧ пройдет в области 13.05.2019 06:33

Человек пострадал при пожаре на Силикатном 12.05.2019 19:06

Воры приехали из другого региона ради серии краж в калужских магазинах 12.05.2019 19:00

Народные новости
100 0
Lsqz
218 0
bravo40
282 5
asbin

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как дешево слетать в Будапешт

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

Магазин My-shop знает о выгодных покупках всё и даже больше

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.