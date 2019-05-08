В Жуково уберут свалку у гаражных обществ

08.05.2019 21:15 126

Свалку ТБО, строительного мусора и автомобильных деталей нашли рядом с обнинскими гаражными обществами «Автомобилист-1» и «Автомобилист-2», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 8 мая.

Теоретически мусор должен быть убран одним из обществ. Но оказалось, что территория «Автомобилиста-2» на кадастровом учете не состоит, право собственности на нее не зарегистрировано, поэтому заставить их убирать свалку не получится.

Суд решил, что наводить порядок должна администрация города. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.