Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Среда, 08 мая
$ 65.22 0.12
73.08 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

В Жуково уберут свалку у гаражных обществ

08.05.2019 21:15 0 126
В Жуково уберут свалку у гаражных обществ

Свалку ТБО, строительного мусора и автомобильных деталей нашли рядом с обнинскими гаражными обществами «Автомобилист-1» и «Автомобилист-2», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 8 мая.

Теоретически мусор должен быть убран одним из обществ. Но оказалось, что территория «Автомобилиста-2» на кадастровом учете не состоит, право собственности на нее не зарегистрировано, поэтому заставить их убирать свалку не получится.

Суд решил, что наводить порядок должна администрация города. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Девятилетний мальчик пропал в Малоярославецком районе 08.05.2019 22:00

Более 10 тысяч елей посадили в Медынском районе 08.05.2019 18:48

Юхновское руководство потребовали отмыть исписанные стены 08.05.2019 17:43

Гаражного вора задержали на дороге с награбленным в машине 08.05.2019 17:05

Несостоявшийся самоубийца попытался зарезать хоть участкового 08.05.2019 16:09

Турецкую клубнику не дали провести в Новосибирск через Калугу 08.05.2019 15:43

Нелегальную продавщицу табака приговорили к 3 годам за взятку 08.05.2019 15:27

Гроза, град и ливень начнутся в Калужской области в ближайшие часы 08.05.2019 14:47

«Фольксваген» перевернулся после столкновения с «Фордом» на Киевской трассе 08.05.2019 14:28

Дело банкирши, которая украла со счетов пенсионеров миллион, передано в суд 08.05.2019 14:21

Народные новости
1878 15
Геннадич
2095 12
prosto kaluganka
1706 8
stas_k

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как дешево слетать в Будапешт

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

Магазин My-shop знает о выгодных покупках всё и даже больше

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.