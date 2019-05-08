Более 10 тысяч елей посадили в Медынском районе

08.05.2019 18:48 135

В среду, 8 мая, акция «Лес победы» прошла в Медынском районе. Сотрудники лесничества вместе с учениками двух школ сажали ели.

Всего было высажено более 10 тысяч маленьких клок на площади 2,9 га, сообщило министерство природных ресурсов и экологии области.

Акция проходила в Кременском участковом лесничестве. В ней принимали участие 26 человек, из них 10 — школьники.

Фото: pxhere.com