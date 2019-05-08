Нелегальную продавщицу табака приговорили к 3 годам за взятку

08.05.2019 15:27 196

Кировский районный суд признал 28-летнюю жительницу Рославля виновной в незаконной торговле табаком и попытке дать взятку полицейскому, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 8 мая.

В феврале текущего года женщину задержали в Спас-Деменске за незаконную торговлю табачной продукцией. Уже в патрульной машине продавщица пыталась дать полицейскому взятку в 15 тысяч рублей, но он ее не взял.

Молодую женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима, но исполнение приговора отсрочили до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14.

Фото: pxhere.com.