Гроза, град и ливень начнутся в Калужской области в ближайшие часы

08.05.2019 14:47 111

Сильный дождь начнется местами в Калужской области в ближайшие 3 часа, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС в среду, 8 мая.

Ливень будет сопровождаться градом и грозой, тоже местами. При грозе порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

Продлится непогода до утра четверга, 9 мая.

Как мы уже писали, в День Победы в области также обещают грозу.

Фото: pxhere.com.