Калужанин попытался заколоть жену в лесу у психбольницы

07.05.2019 13:34 423

52-летнего жителя областного центра признали виновным в попытке убийства собственной жены, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 7 мая.

В августе 2018 мужчина договорился встретиться с супругой в лесу за областной психбольницей. Там нетрезвый муж ударил женщину в шею металлическим штырем длинной более 17 см. У супругов был конфликт, поскольку они находились в стадии развода.

Агрессор вину не признал, однако суд решил, что доказательств достаточно и приговорил мужчину к 6 годам колонии строго режима.