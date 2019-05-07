Матрасы старые, халатов врачам не хватает. Жуковскую ЦРБ проверила прокуратура.

07.05.2019 12:48 291

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в Жуковской центральной районной больнице, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 7 мая.

Медперсонал не полностью был обеспечен сменной одеждой: халатами, шапочками и сменной обувью. Многофункциональные кровати были куплены в 2008 и матрасы на них с тех пор износились и требуют замены.

Тарутинская участковая больница и амбулатория с. Восход нуждаются в косметическом ремонте, в помещении биохимической лаборатории многочисленные дефекты отделки. У рентенгкабинета нет сан-эпид заключения на соблюдение условий работы.

Пожарной сигнализации в физиотерапевтическом отделении нет, двери ниже нормы.

От главврача требуют устранить нарушения.

Фото: pxhere.com