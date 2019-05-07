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Женщина заплатила 55 тысяч, чтобы продать автомобиль

07.05.2019 12:02 0 284
Женщина заплатила 55 тысяч, чтобы продать автомобиль

Жительница области задолжала 55 тысяч рублей агентству страхования вкладов и добровольно деньги не отдавала, сообщила пресс-служба управления судебных приставов во вторник, 7 мая.

Тогда приставы запретили регистрационные действия с машиной должницы. Женщина как раз собралась продать авто, но сделать это не могла. После этого она сразу погасила весь долг.

Продать автомобиль разрешили.

Фото: УФССП по Калужской области


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