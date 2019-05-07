Росспотребнадзор получил только две жалобы на «горячую линию» по вопросам общепита

07.05.2019 07:33 197

Роспотребнадзор отчитался об итогах работы «горячей линии» по вопросам качества услуг в предприятиях общепита.

За все время работы работники ведомства получили только две жалобы. По ним были проведены проверки в соответствующих заведениях.

В отношении должностных лиц составлены протоколы, выданы предписания об устранении выявленных нарушений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 6 мая.

В основном, жители звонили на «горячую линию» с вопросами информационного характера – какие предъявляются требования к маркировке, хранению и транспортировке продукции общественного питания в соответвии с действующим законодательством.

Фото: Pixabay.com.