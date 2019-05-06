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Сотрудники полиции обнаружили 13 нелегалов на крыше в Калуге

06.05.2019 13:14 0 371
Сотрудники полиции обнаружили 13 нелегалов на крыше в Калуге

Стражи порядка выявили 13 нелегально работающих граждан Узбекистана. Мужчины выполняли различные работы по ремонту крыши одной из пятиэтажек в Калуге.

Все они были оштрафованы за работу без соответствующего разрешения. Кроме того, четверо из мигрантов будут выдворены на родину за нарушение режима пребывания.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают работодателя, у которого незаконно трудились граждане-иностранцы, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 6 мая.

Нанимателю грозит серьезный штраф – от 3,25 до 10,4 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба МВД.


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