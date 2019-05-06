Полицейские задержали двух мужчин, промышляющих кражей аккумуляторов

06.05.2019 11:27 270

Сотрудники полиции Юхновского района задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии краж, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 5 мая.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка остановили автомобиль. При досмотре в нем обнаружили 11 аккумуляторных батарей на сумму около 110 тысяч рублей.

Оказалось, что аккумуляторы ворованные. А двое подозреваемых 22 и 36 лет являются жителями соседнего региона и ранее уже были судимы за хищения.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье «Кража. Сейчас граждане проверяются на причастность к совершенным аналогичным преступлениям.

Фото: пресс-служба МВД.