Житель Козельска украл 20 кг мяса вместе с кастрюлей

06.05.2019 06:38 214

Жительница Козельска уехала из города и оставила ключи от дома подруге, а вернувшись не нашла кастрюлю с 20 кг говядины, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 4 мая.

Пытаясь узнать, куда делось мясо, женщина пришла к знакомой и увидела свою кастрюлю. Оказалось, что говядину присвоил ее сожитель. Мужчина обещал возместить ущерб, но так этого не сделал. Тогда потерпевшая пошла в полицию.

Оказалось, что часть мяса вор съел, часть — продал. За кражу ему грозит до 2 лет заключения.

Фото: pxhere.com