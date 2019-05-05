Косуля попала под машину в Малоярославецком районе

05.05.2019 19:55 379

В воскресенье, 5 мая, на дорогу у деревни Чулково Малоярославецкого района выскочила дикая косуля. Она попала под автомобиль «Шевроле».

ДТП произошло в 14:12. Автомобиль при столкновении с копытным получил серьезные вмятины, но никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

О судьбе косули информации нет.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области