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Полицейские помешали ограбить спящего пьяного

05.05.2019 10:57 0 358
Полицейские помешали ограбить спящего пьяного

Подозрительных молодых людей заметили сотрудники полиции во время патрулирования Боровска ночью, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 5 мая.

Трое мужчин были на остановке, при этом один при виде полицейских начал убегать во дворы, его приятель остался на месте. На лавке сидел третий мужчина с рюкзаком в руках.

Оказалось, потерпевший накануне перебрал и заснул на лавке. Мимо проходили двое товарищей, один из которых решил обшарить рюкзак спящего. Когда к остановке подъехала патрульная машина, грабитель схватил вещи «отдыхавшего» и сбежал. Вора вычислили и задержали.

Фото: pxhere.com


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