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Байкер вылетел в кювет и погиб в Полотняном

04.05.2019 10:49 0 315
Байкер вылетел в кювет и погиб в Полотняном

В пятницу, 3 мая, в поселке Полотняный Завод на подъездной дороге к усадьбе Гончаровых разбился 38-летний байкер.

По предварительным данным мужчина на мотоцикле «Мотоленд» выбрал неправильную скорость и не справился с управлением. Двухколесное транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось в кювет, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Мотоциклист скончался.


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