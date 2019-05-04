Байкер вылетел в кювет и погиб в Полотняном

04.05.2019 10:49 315

В пятницу, 3 мая, в поселке Полотняный Завод на подъездной дороге к усадьбе Гончаровых разбился 38-летний байкер.

По предварительным данным мужчина на мотоцикле «Мотоленд» выбрал неправильную скорость и не справился с управлением. Двухколесное транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось в кювет, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Мотоциклист скончался.