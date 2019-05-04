Мотоциклист упал с байка в Кирове

04.05.2019 08:31 261

Поздним вечером в пятницу, 3 мая, произошло ДТП с мотоциклом «Хонда» на кировской улице Максима Горького.

В 23:20 байк опрокинулся на проезжую часть, видимо, его водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области