Полицейские задержали двух грабителей на Малинниках

03.05.2019 11:10 211

Около половины двенадцатого ночи в дежурную часть МВД в Калуге обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что его избили и ограбили.

На территории города был введен план «Перехват», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 2 мая.

Через несколько минут сотрудники ППС задержали двух калужан 22 и 25 лет. У них обнаружили похищенное имущество.

Молодые люди были ранее неоднократно судимы и нигде не работали.

В тот вечер парни искали деньги на спиртное. На глаза подельникам попался прохожий, которого они избили, а потом отобрали деньги и мобильник.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Им грозит срок до 7 лет.

На время расследования приятелей-рецидивистов поместили в СИЗО.

Фото: пресс-служба МВД.