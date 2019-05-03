Мужчина разозлился на приятеля, избил его и обокрал

03.05.2019 10:30 176

В полицию Боровского района обратился мужчина с заявлением о хищении, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 2 мая.

Потерпевший распивал с приятелями алкоголь. В какой-то момент между ним и одним из участников застолья произошел конфликт.

Оппонент повел себя крайне агрессивно – избил мужчину, сорвал с шеи цепочку, забрал мобильник и ушел.

Стражи порядка опросили очевидцев, установили личность злоумышленника и оперативно задержали его.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Фото: пресс-служба МВД.