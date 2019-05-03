Таксист столкнулся с велосипедистом

2 мая, в четверг, в 15-40 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе, сообщила пресс-служба МЧС.
В деревне Афанасово на улице Шоссейная «Хендай Солярис» сбил велосипедиста. Какие травмы получил пострадавший, не указывается.
В ликвидации последствия ДТП принимали 9 человек - патруль ГИБДД, спасатели, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба МЧС.
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