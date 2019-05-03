Три машины столкнулись в Козельске

03.05.2019 10:18 203

2 мая, в четверг, в 18-37 спасатели получили сообщение о ДТП в Козельске. На улице Чкалова столкнулись автомобили Chery, Peugeot и Kia. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС.



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