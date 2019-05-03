Джип и трактор не поделили дорогу

03.05.2019 09:35 421

2 мая, в четверг, около четырех часов дня на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Сухиничском районе.

На 245 километре киевской трассы автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с трактором John Deere и съехал в кювет.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На месте происшествия работали 9 человек – патруль ГИБДД, спасатели, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба МЧС.