Обнинский «Квант» сыграет с саратовским «Соколом» в субботу

03.05.2019 08:34 184

4 мая в 16-00 состоится матч обнинского «Кванта» с саратовским «Соколом», сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.

Болельщиков и зрителей приглашают поддержать команды.

Игра пройдет на стадионе «Труд». Он будет открыт за час до начала матча. Вход свободный.

Зрителей просят прибыть на стадион заранее. А также воздержаться от проезда и парковки во дворах по улице Шацкого.

Оставить машины можно на бесплатных парковках по улице Мира (напротив КБ№8), спортзала техникума ИАТЭ и кинотеатра «Мир».

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.