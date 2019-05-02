Подростка будут судить за кражу, на которую его подбил друг

02.05.2019 10:09 26

Двое подростков из Думиничей, гуляя по Людиново, увидели на витрине одного из магазинов смарт-часы. Один друг предложил второму украсть их и тот согласился.

Около четырех часов утра юноши подошли к витрине.

Обвиняемый разбил молотком стекло и вытащил пять часов, после чего спрятал их в пакет, сообщила пресс-служба МВД в среду, 1 мая.

Позже на попутном транспорте ребята вернулись домой.

Полицейские задержали друзей на дискотеке. В карманах их одежды были обнаружены украденные часы.

В отношении подростка, совершившего кражу, было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба МВД.