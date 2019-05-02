Мужчина на «Опеле» влетел в «ГАЗ» и попал в больницу

02.05.2019 09:57 58

Во вторник, 30 апреля, около десяти часов утра на автодороге «Таруса-Лопатино-Барятино-Роща» произошло ДТП. 59-летний мужчина на «Опеле» двигался по направлению из Тарусы в сторону Лопатино. При совершении обгона иномарка врезалась в автомобиль ГАЗ, который подал сигнал поворота налево, сообщила пресс-служба ГИБДД. В результате аварии водитель «Опеля» получил травмы различной степени тяжести. Фото: Pixabay.com



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