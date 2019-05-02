Калужанин поздравил даму с 8 марта и украл у нее 40 тысяч

02.05.2019 09:15 115

42-летний ранее судимый калужанин накануне 8 марта познакомился с женщиной. Праздник решили провести вместе.

Отмечать начали с утра. Когда закончилось спиртное, дама передала ухажеру свою кредитку с пин-кодом и отправила в магазин.

Мужчина же направился прямиком к банкомату, где обналичил 40 тысяч с карты и скрылся.

Получив смс о снятии денег, женщина позвонила в банк и заблокировала карту. А затем написала заявление в полицию.

Позже гражданин попытался снять еще 30 тысяч с карты, но сделать это уже не удалось.

Злоумышленника нашли в Московской области.

В отношении его было возбуждено два уголовных дела: «Кража» и «Покушение на кражу», сообщила пресс-служба МВД в среду, 1 мая.

Фото: пресс-служба МВД