ГИБДД ищет очевидцев ДТП в дачном поселке

01.05.2019 15:10 339

Сотрудники ГИБДД проводят необходимые действия, чтобы установить личности водителя, сбившего женщину в СНТ «Треугольник», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 1 мая. Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, сообщить информацию в дежурную часть по телефонам 50-16-02, 57-12-04. Фото: пресс-служба ГИБДД



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