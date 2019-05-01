Водитель «Ниссана» сбил женщину и скрылся

01.05.2019 11:23 322

Во вторник, 30 апреля, около девяти часов вечера неустановленный водитель, управляя автомобилем «Ниссан», допустил наезд на женщину 40 лет, сообщила пресс-служба ГИБДД. Машина двигалась по СНТ «Треугольник» со стороны Тарутинской улицы. Женщина шла по краю дороги во встречном направлении. В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Водитель с места происшествия скрылся. Фото: Pixabay.com



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