Газ временно отключат в трех домах в Калуге

01.05.2019 11:21 170

7 мая в трех жилых домах по улице Салтыкова-Щедрина будет прекращена подача газа, сообщила служба АО «Газпром газораспределение Калуга».

Газоснабжения не будет с 9 до 16 часов по адресам:

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 72;

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74, корп. 1;

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74, корп. 2.

Временное отключение связано с проведением работ по выносу газопровода из зоны строительства.

Фото: АО «Газпром газораспределение Калуга».