Субботники продлят до 1 июня в Обнинске

30.04.2019 19:00 130

В связи с большой активностью жителей и поступающими от них заявками по уборке города месячник по благоустройству будет продлен до 1 июня, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.

Всего в уборке города приняло участие 5650 человек. Было вывезено более 1 500 кубометров бытового мусора.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска