Газовики подготовили мемориалы «Вечного огня» к праздникам

30.04.2019 14:23 160

Калужские газовики отчитались о проведенном техобслуживании мемориалов «Вечного огня» к предстоящим праздникам. Специалисты провели осмотр газопроводов и всех соединений на герметичность, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга». Также сотрудники очистили горелки от загрязнений, отрегулировали пламя, проверили работоспособность отключающих устройств. Всего на территории области газовики провели обслуживание 21 памятника в 19 населенных пунктах. Фото: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга».



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей