Полицейские наградили жителя Малоярославца за помощь в задержании преступника

30.04.2019 11:44 152

Руководство ОМВД России по Малоярославецкому району наградило местного жителя, который помог задержать преступника. В апреле неизвестный напал с ножом на пожилого мужчину. Молодой человек услышал крики и поспешил на помощь. Он сумел догнать преступника и удерживал его до приезда полицейских. Сотрудники полиции вручили молодому мужчине благодарственное письмо и ценный подарок, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 апреля. Фото: пресс-служба МВД.



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