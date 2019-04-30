Мужчина нашел карту и напокупал на 6600 тысяч

30.04.2019 07:54 147

Безработный житель Малоярославца нашел на улице банковскую карту и совершил 15 покупок, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 29 апреля.

В полицию обратился хозяин карты, который потерял ее и начал получать на мобильный телефон сообщения о списании средств. Сначала он заблокировал карту. А затем пошел в отделение.

Любителя чужих денег быстро вычислили. С найденной картой он заходил в один и тот же магазин и совершал покупки. Потратил 6600.

Мужчина раскаялся и обещал возместить причиненный ущерб. Ему грозит срок за кражу.

Фото: pxhere.com