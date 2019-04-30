Мужчина нашел карту и напокупал на 6600 тысяч

Безработный житель Малоярославца нашел на улице банковскую карту и совершил 15 покупок, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 29 апреля.
В полицию обратился хозяин карты, который потерял ее и начал получать на мобильный телефон сообщения о списании средств. Сначала он заблокировал карту. А затем пошел в отделение.
Любителя чужих денег быстро вычислили. С найденной картой он заходил в один и тот же магазин и совершал покупки. Потратил 6600.
Мужчина раскаялся и обещал возместить причиненный ущерб. Ему грозит срок за кражу.
Фото: pxhere.com
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