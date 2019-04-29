Индивидуального предпринимателя заставили нанять работника

29.04.2019 17:11 155

Один из работников, фактически трудившийся у индивидуального предпринимателя в Сухиничском районе, не был оформлен официально, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 29 апреля.

Соответственно, у работника не было ни прав, ни социальных гарантий.

После вмешательства прокуратуры предпринимателя заставили оформить сотруднику все необходимые документы. Самого бизнесмена оштрафовали на 5 тысяч рублей.