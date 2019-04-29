Опасные детский сад и многоквартирный дом заставили снести в Износковском районе

29.04.2019 16:28 186

Заброшенный детсад и многоквартирное здание нашли на территории Износковского района, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 29 апреля.

Также в деревне Ивановской стоит старый молочный завод.

Все эти объекты давно не используются, причем в них можно без проблем залезть, что угрожает безопасности детей.

От администрации района и владельца молокозавода потребовали разобрать заброшку.