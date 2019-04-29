Спецслужбы переходят в режим повышенной готовности

29.04.2019 15:09 223

На майские праздники в Калужской области введут режим повышенной готовности для спецслужб, реагирующих на ЧП, сообщила пресс-служба правительства в понедельник, 19 апреля.

Режим будет действовать с 9:00 30 апреля до 9:00 13 мая текущего года.

Спасатели будут готовы реагировать на любые ЧС на территории области, центр по гидрометеорологии — отслеживать состояние окружающей среды, МЧС своевременно реагировать на негативные происшествия.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.