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Массовый пожар сараев произошел в Людиново

29.04.2019 08:28 0 345
Массовый пожар сараев произошел в Людиново

В понедельник, 29 апреля, в центре Людиново загорелись сразу 5 хозяйственных построек.

О массовом сарайном пожаре сообщили в 1:00. Ликвидировать возгорание прибыли 11 пожарных на 3 спецмашинах. Общими усилиями они потушили пламя.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Почему загорелись сараи выясняют специалисты.

Фото: pxhere.com


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