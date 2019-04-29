Массовый пожар сараев произошел в Людиново

29.04.2019 08:28 345

В понедельник, 29 апреля, в центре Людиново загорелись сразу 5 хозяйственных построек. О массовом сарайном пожаре сообщили в 1:00. Ликвидировать возгорание прибыли 11 пожарных на 3 спецмашинах. Общими усилиями они потушили пламя. В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Почему загорелись сараи выясняют специалисты. Фото: pxhere.com



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