Баня сгорела «На хуторе» в Малоярославецком районе

29.04.2019 07:51 257

В воскресенье, 28 апреля, загорелась баня в дачном некоммерческом партнерстве «На хуторе» села Маклино Малоярославецкого района. Пожар начался в 14:53. Тушили его две бригады спасателей — 8 человек и 2 спецмашины. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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