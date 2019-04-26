Лесной пожар потушили в Людиново

26.04.2019 18:27 123

В пятницу, 26 апреля, на пульт спасателям поступило сообщение о лесном пожаре в Людиново. Загорелась лесная подстилка на улице Ломоносова. Площадь возгорания составила 1,1 га., сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники. Пожар ликвидировали. Угрозы населению нет. Фото: пресс-служба МЧС.



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