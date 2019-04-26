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Дорожникам выплатили 1,5 миллиона долга по зарплате

26.04.2019 16:34 0 77
Дорожникам выплатили 1,5 миллиона долга по зарплате

Одна из организаций Мещовского района, осуществляющая строительство автомобильных дорог, задолжала 40 своим работникам зарплату за три месяца.

Общая сумма долга составила более 1,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 апреля.

Прокуратурой были направлены исковые заявления в суд и внесены представления директору предприятия.

В результате задолженность перед работниками полностью погасили. Директора фирмы оштрафовали.

Фото: пресс-служба прокуратуры.


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