Дорожникам выплатили 1,5 миллиона долга по зарплате

26.04.2019 16:34 77

Одна из организаций Мещовского района, осуществляющая строительство автомобильных дорог, задолжала 40 своим работникам зарплату за три месяца. Общая сумма долга составила более 1,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 апреля. Прокуратурой были направлены исковые заявления в суд и внесены представления директору предприятия. В результате задолженность перед работниками полностью погасили. Директора фирмы оштрафовали. Фото: пресс-служба прокуратуры.



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