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Прокуратура выявила повышенный спрос на поддельные дипломы

26.04.2019 12:08 0 125
Прокуратура выявила повышенный спрос на поддельные дипломы

Калужская прокуратура выявила 394 интернет-страницы, нарушающие российское законодательство.

Наибольшее количество запрещенных страниц было о продаже поддельных дипломов.

Это свидетельствует о высоком спросе на документы об образовании, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 апреля.

Прокуроры направили в суды 148 заявлений о блокировании 300 интернет-страниц.

19 писем о блокировании запрещенной информации было оформлено через сайт Роскомнадзора.

Работа в данном направлении продолжается.

Фото: Pixabay.com


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