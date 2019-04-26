Прокуратура выявила повышенный спрос на поддельные дипломы

26.04.2019 12:08 125

Калужская прокуратура выявила 394 интернет-страницы, нарушающие российское законодательство. Наибольшее количество запрещенных страниц было о продаже поддельных дипломов. Это свидетельствует о высоком спросе на документы об образовании, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 апреля. Прокуроры направили в суды 148 заявлений о блокировании 300 интернет-страниц. 19 писем о блокировании запрещенной информации было оформлено через сайт Роскомнадзора. Работа в данном направлении продолжается. Фото: Pixabay.com



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