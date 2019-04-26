Лесной пожар произошел в километре от Кирова

26.04.2019 11:36 105

В пятницу, 26 апреля, на пульт спасателям поступило сообщение, что горит лесная подстилка в километре от Кирова. На место пожара выезжали 5 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь был потушен. Угрозы населению нет. Площадь возгорания составила 0,8 га. Фото: пресс-служба МЧС.



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