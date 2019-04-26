Жилой дом сгорел ночью под Спас-Деменском

26.04.2019 11:29 122

В пятницу, 26 апреля, около 12 ночи на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Спас-Деменском районе. Загорелся жилой дом улице Высокой в деревне Морозово. На месте происшествия работали 7 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательного подразделения, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар ликвидировали. В огне никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС.



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